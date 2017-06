Plus de 900 postes à combler au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent procède actuellement à une vague d'embauche.

La direction du centre affirme qu'elle fait face à une pénurie de main-d'œuvre, en raison notamment de départs à la retraite. Pas moins de 935 emplois sont à combler.

L'organisation prévoit que 500 employés quitteront leur emploi l'an prochain.

«On a besoin de techniciens en éducation spécialisée, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires, de pharmaciens, de travailleurs sociaux, de cuisiniers, etc. On a des postes à pourvoir qui partent d’un diplôme d’étude professionnelle jusqu'au doctorat. On a beaucoup de titres d’emplois et de variété au niveau des postes à combler», a énuméré la directrice des ressources humaines du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Annie Leclerc.