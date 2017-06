La Sûreté du Québec enquête sur ce qui a toutes les apparences d’un double meurtre suivi d’un suicide dans un camping naturiste de Sainte-Brigitte-des-Saults, dans le Centre-du-Québec, a appris TVA Nouvelles.

Un septuagénaire aurait tué son ex et le nouvel ami de son ex avant de s'enlever la vie au camping Adam et Ève.

Plus de détails à venir...