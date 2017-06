Soupçon d’agression sexuelle sur le tournage de «Bachelor in Paradise»

Le tournage de l’émission de téléréalité américaine «Bachelor in Paradise» a été suspendu en fin de semaine après des soupçons d’agression sexuelle d’un candidat envers une autre participante.

Selon les informations de plusieurs médias américains, une des participantes, Corinne Olympios n’aurait pas été en capacité de consentir à une relation sexuelle à cause de son état d’ébriété.

«Ce programme télévisé promeut la valeur première de consentement dans les relations entre les différents participants. Il semblerait cependant qu’un incident ait eu lieu en fin de semaine», a fait savoir un membre de la production au magazine People.

Mme Olympios aurait eu des contacts sexuels avec DeMario Jackson, un autre participant, alors qu’elle était ivre.

Elle serait très en colère contre la production qui n’aurait rien fait, selon elle, pour la protéger durant l’incident.

Des membres de la production ont affirmé au site TMZ que la jeune femme aurait bu de l’alcool durant toute la journée le jour de l’événement et qu’elle aurait terminé nue dans une piscine avec M. Jackson.

C’est là que les attouchements auraient eu lieu sous l’oeil des caméras.

Le tournage de l’émission a été officiellement suspendu dimanche pour que toute la lumière soit faite sur l’événement.

L’émission «Bachelor in Paradise», qui en est à sa quatrième saison, est diffusée sur la chaine de télévision américaine ABC et réunit d’anciens participants des programmes «The Bachelor» et «The Bachelorette».