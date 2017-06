Un an après le carnage, jour de commémoration au Pulse

De nombreuses commémorations sont prévues aujourd'hui, en ce jour de premier anniversaire de la fusillade dans la discothèque Pulse d'Orlando, en Floride.

Rappelons que dans la nuit du 11 au 12 juin 2016, Omar Mateen, citoyen américain d'origine afghane avait tué 49 personnes dans cet établissement de Floride, perpétrant le plus grave attentat sur le sol américain depuis le 11-Septembre.

Les policiers ont tenté de négocier avec l’assaillant pendant trois heures avant de finalement l’abattre vers 5h du matin. Ce dernier s'était réfugié dans les toilettes de l'établissement.

Une cinquantaine ont aussi été blessées par un tireur qui se revendiquait du groupe État islamique.

La propriétaire du bar a ouvert l'établissement aux survivants et aux familles des victimes cette nuit pour une cérémonie de recueillement, à 2 h, le moment où la fusillade a commencé.

Pendant la commémoration du triste anniversaire, 49 anges --un pour chacune des victimes-- doivent avoir lieu au Pulse et au lac Eola, situé non loin, où se sont tenus la plupart des hommages à Orlando.

Le carnage du Pulse de minute en minute

2h02 : Des agents sont appelés au Pulse après plusieurs appels relatant des coups de feu.

2h04 : Des renforts sont appelés.

2h08 : Des agents de différents services d’ordre entrent dans le club et ouvrent le feu sur le tireur.

2h18 : Le groupe d’intervention tactique de la police d’Orlando demande une mobilisation générale.

2h35 : Le tireur contacte le 911. L’appel dure une cinquantaine de secondes.

2h48 : Premier appel entre un négociateur et Mateen, qui dure environ 9 minutes.

3h03 : Deuxième appel entre un négociateur et Mateen, qui dure environ 16 minutes.

3h24 : Troisième appel entre un négociateur et Mateen, qui dure environ 3 minutes.

[Dans ces trois appels, le tireur se présente comme un «soldat islamique». Il demande que l’Amérique cesse de bombarder la Syrie et l’Irak, et indique que c’est pour cette raison qu’il pose son geste. Il déclare aussi que des véhicules à l’extérieur sont piégés et qu’il va les faire exploser si les policiers font quelque chose de stupide. Il dit aussi avoir une veste d’explosifs. Après son dernier appel, les policiers n’ont pas été capables de le joindre à nouveau.]

4h21 : Les policiers d’Orlando retirent une unité d’air conditionné d’un des vestiaires pour permettre à des victimes de sortir. L’information obtenue de ces personnes a permis à la police de mieux comprendre la situation à l’intérieur du club.

4h29 : Plusieurs victimes mentionnent à la police d’Orlando que le tireur a dit qu’il installerait quatre vestes explosives sur des victimes dans les 15 prochaines minutes.

5h02 : Le groupe d’intervention tactique d’Orlando crée une brèche dans le mur à l’aide d’explosifs et d’un camion blindé pour pénétrer dans le club.

5h14 : Des coups de feu sont tirés, disent des agents sur les ondes de la police.

5h15 : Des coups de feu sont tirés en direction du suspect et ce dernier est déclaré mort.

Il n’y aurait eu aucun coup de feu tiré entre le premier échange à 2h08 et l’attaque finale.

Après leurs recherches, les policiers n’ont trouvé aucun explosif sur les lieux.