Une famille en deuil poursuit Hydro-Québec pour 1,5 million $

Les victimes d’un accident d’hélicoptère survenu au-dessus de la rivière Franquelin, sur la Côte-Nord, poursuivront Hydro-Québec pour 1,5 million $ lors d’un procès qui s’amorcera le 4 décembre prochain.

En novembre 2009, l’homme d’affaires Alexis Santerre a trouvé la mort dans un accident lorsqu’il a heurté des câbles électriques au-dessus de la rivière, alors qu’il pilotait un hélicoptère en compagnie de sa fille et d’une employée de sa compagnie.

L’homme d’affaires est décédé sur le coup et les deux autres passagères ont subi de graves blessures.

Annick Santerre et Nancy Bernier, la fille et la veuve de M. Santerre, réclament maintenant plus de 1,5 million $ pour les blessures, pertes et dommages subis.

La poursuite avait été déposée il y a quatre ans.

Dans leur requête, les deux femmes jugent que l'accident aurait pu être évité si les câbles au-dessus de la rivière Franquelin avaient été balisés par Hydro-Québec.

Cet accident avait causé tout un émoi à travers la ville de Baie-Comeau.