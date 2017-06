Une halte-fraîcheur pour ramener les clients sur la rue Saint-Denis

Il y aura bientôt sur la rue Saint-Denis à Montréal un nouveau dispositif pour permettre aux clients de se rafraîchir tout en magasinant dehors cet été.

«La Vague», cette installation qui sera bientôt ouverte au public, est une structure en bois de cèdre, installée directement sur la rue. À l'intérieur, on y retrouvera des dispositifs qui émettront un petite bruine, ce qui permettra d'abaisser de cinq degrés la température ambiante.

L'idée vise surtout à attirer la clientèle dans ce secteur qui en a bien besoin. Près d'un an après la fin des travaux sur cette artère commerciale, les clients se font encore rares.

Quelque 16% des commerces de la rue sont encore vacants à l'heure actuelle, conséquence directe des travaux.

«Ça, je crois, c'est un élément qui va attirer la clientèle, vu la notion de fraîcheur, surtout par des journées aussi chaudes, explique Caroline Tessier, directrice générale de la Société de développement commercial de la rue Saint-Denis. Pour ce qui est du temps d'inoccupation, on est stable, je vous dirais, depuis les Fêtes. Les Fêtes amènent toujours une espèce de vague de fermetures un peu partout à Montréal.»

La SDC dit vouloir «tout faire en sorte» pour arriver à réduire le taux d’inoccupation à 9%.

C'est l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui a payé pour l'installation, évaluée à 130 000 dollars. Les commerçants, eux, souhaitent revoir la clientèle le plus vite possible.

«Il y a vraiment moins de monde qu'avant, surtout en journée, soutient Ariane Jolivet. Le soir, ça va mieux. Mais, c'est ça, c'est plus difficile, et on remarque surtout qu'il y a plein de monde sur la rue Mont-Royal. Je pense que tout le monde a comme... progressé vers Mont-Royal.»