Voyager avec ses points: des trucs pour y arriver

Vous faites peut-être partie de ces gens qui collectionnent les cartes de fidélité ou dans votre portefeuille ou dans votre téléphone intelligent dans l’espoir d’obtenir des rabais, des récompenses et même des voyages.

Mais est-il vraiment réaliste de penser payer ses prochaines vacances avec ses points? Si plusieurs ont perdu confiance à la suite de la controverse impliquant le programme Air Miles l’été dernier, le spécialiste en marketing numérique Maxime Trudel affirme qu’il y a de «bonnes occasions» à saisir. Suffit de savoir s’y prendre.

«La façon la plus facile d’accumuler des points, c’est les bonus d’inscription que les cartes de crédit, généralement, vont vous donner. [...] Le premier truc, c’est vraiment de souscrire à une carte de crédit qui donne un gros bonus, de profiter des promotions», explique M. Trudel en entrevue à TVA Nouvelles.

Une fois les points accumulés, la flexibilité serait la clé afin de profiter pleinement des récompenses qui s’offrent à vous.

«Pour les utiliser, plus vous êtes flexible, quand on parle de voyage, dans vos dates, dans vos destinations, c’est plus facile parce que tous les vols ne sont pas disponibles et il y a un certain nombre de sièges limité qui est disponible pour les gens qui veulent acheter avec leurs points», ajoute Maxime Trudel qui recommande aussi de s’y prendre à l’avance.

L’expert en marketing numérique suggère aussi de s’informer au sujet des différents programmes, car il est parfois possible de transférer les points de l’un vers l’autre.

«Il faut jouer un peu avec ça, mais il y a moyen de s’offrir de belles vacances, à peu de frais peu importe où dans le monde», conclut Maxime Trudel, expliquant que certains sites Internet comme Milesopedia aident les gens à y voir plus clair et à tirer le maximum de leur programme de récompenses.