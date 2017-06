À 77 ans, une religieuse va voter en hoverboard

Sœur Fabienne, une religieuse de 77 ans, a décidé de pimenter les élections législatives et est allée voter en hoverboard dans le Maine-et-Loire.

C’est un ami, le père Aymeric de Salvert, qui lui a prêté cette sorte de planche à roulettes électronique.

Et sœur Fabienne n’a pas besoin d’aide pour diriger cet engin: «Oh vous savez, cela paraît compliqué comme ça, mais maintenant je suis une pro! Il faut juste se pencher en avant pour aller un peu plus vite, et en arrière pour freiner», a-t-elle expliqué au site religieux Aleteia.

Plus qu’une envie d’être moderne, la bonne sœur veut détendre les Français en période de vote. «Depuis quelques temps on vote pas mal... Alors c’est tentant de s’amuser un peu, et puis cela décontracte les gens, cela les fait rigoler de voir une bonne sœur sur cette machine-là.»

Depuis, le père Aymeric de Salvert a mis en place une cagnotte en ligne pour offrir son propre hoverboard à sœur Fabienne.