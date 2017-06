À la chasse aux drones

Des représentants des gouvernements provincial et fédéral s'intéressent à un système de détection et d'interception des drones, a appris TVA Nouvelles.

Ces engins sont devenus un véritable fléau pour tous les dirigeants d'aéroport, de prison, de centre de détention.

Très peu de compagnies dans le monde sont capables d'avoir des systèmes pour intercepter ou, du moins, détecter la présence d'un drone. L'une de ces compagnies est actuellement en train de faire des démonstrations au Québec.

«Ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le DroneTracker. En fait, c'est un multisenseur. Donc, on a des senseurs acoustiques ici qui permettent actuellement d'analyser la signature acoustique d'un drone, donc d'en faire la détection», explique Simon Rainville de Gap Wireless Dedront.

Vous voulez dire, il est capable de comprendre, d'entendre l'emprunte sonore du drone, de le détecter?

«Chaque drone a une signature particulière. Donc, avec cette technologie-là, on est en mesure à ce moment-là de détecter la signature et dire que c'est un drone."

Juste au cours de la dernière année, ce sont 106 drones qui ont été aperçus par les agents au-dessus des prisons québécoises. Ces drones servaient à livrer du tabac, des armes, de la drogue, des cartes SIM, des cartes cellulaires.

L'entreprise dit que ce système a servi aux États-Unis lors de deux débats présidentiels, aux Jeux olympiques de Rio et, aussi, lors de chacun des matchs des Mets de New York. Sans dévoiler leur identité, le distributeur affirme que, chez nous, des représentants d'aéroports et de prisons se seraient montrés très intéressés.