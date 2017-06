Aucune réponse aux épreuves ministérielles n'a fait l'objet d'une fuite

Pour lire le début de l'histoire, c'est ici.

Le ministre de l’Éducation confirme qu’aucune réponse aux épreuves ministérielles de fin d’année au secondaire n’a fait l’objet d’une fuite. Les pages qui circulent sur les réseaux sociaux ces jours-ci datent en effet des années passées.

Lundi, des centaines d’élèves ont communiqué avec tvanouvelles.ca via notre page Facebook pour nous alerter de la situation.

«Autant à l’égard de l’examen de mathématiques qui a déjà eu lieu que celui d’histoire qui aura lieu ce matin, semble-t-il après vérification qu’on peut confirmer que ce sont des corrigés d’examens antérieurs», a indiqué le ministre Sébastien Proulx, en entrevue à Salut Bonjour!.

Des ajustements ont été faits depuis l’an dernier, alors qu’une question de l’examen d’histoire avait été annulée après que son contenu ait circulé sur les réseaux sociaux.

«J’ai mis en place, l’an dernier, avec ce qui s’était passé notamment pour l’examen d’histoire, une cellule de crise à l’égard des examens pour nous permettre de réagir plus rapidement, et ça fonctionne très bien», a poursuivi le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Pour réagir rapidement à d'éventuelles fuites, le ministère de l’Éducation prévoit désormais des épreuves de remplacement. «Quand ça arrive avant, on sera capable d’y faire face. Quand ça arrive après, on pourra prendre des décisions plus rapidement», a assuré M. Proulx.