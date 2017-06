Le goût du luxe de l’ancienne gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, a fait une incursion dans le débat politique aujourd’hui à la suite des révélations de notre Bureau d’enquête.

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a aménagé à grands frais l’appartement parisien de sa secrétaire générale, Michaëlle Jean, des rénovations qui ont coûté 500 000$, incluant une connexion Internet à 57 000$.

Le demi-million de dollars ainsi dépensé pour aménager son appartement de fonction représente un gaspillage de fonds publics, claironnent les partis d’oppositions à Ottawa.

«Ces gens perdent contact avec la réalité, note Luc Lavoie, à l’émission «La Joute» à l’antenne de LCN. Mme Jean, vous n’avez pas besoin d’un piano à 20 000$ et l’appartement, vous auriez dû le prendre comme il était. Et si des travaux d’électricité et de plomberie étaient nécessaires, ça pouvait se faire peut-être un peu moins cher», ajoute le chroniqueur politique.

Bernard Drainville en rajoute et critique la propension à la dépense de Michaëlle Jean en matière de voyage. «La madame a dépensé près de 900 000$ pour voyager, c’est 40% par-dessus le budget prévu. Garde du corps, assistant personnel, conseiller, il n’y a rien de trop beau pour madame la Marquise.»

Puisque Québec et Ottawa injectent respectivement 1,5 million et 15 millions de fonds publics par année dans l’Organisation, «il y a un petit peu de votre argent là-dedans», précise l’ancien député péquiste pour tourner le fer dans la plaie.

Ancienne journaliste, Michaëlle Jean a été nommée comme secrétaire générale de l’OIF en 2014. Sa candidature a été moussée par le gouvernement Trudeau et celui de Philippe Couillard, par la voie de la ministre Christine Saint-Pierre, rappelle Bernard Drainville. «Aujourd’hui, elle s’est fait poser des questions à ce sujet et, bizarrement, elle n’avait pas grand-chose à dire. C’était le problème d’Ottawa.»

Mais sur le fond des choses, Luc Lavoie s’insurge surtout du fait que le travail de Mme Jean est carrément inutile. «Elle n’a rien à faire, son poste n’existerait pas et il n’y a pas une seule personne au monde qui s’en rendrait compte. La réponse est là: est-ce que c’est trop? C’est complètement trop, incluant l’existence du poste lui-même.»

Maintenant qu’elle s’est fait prendre, soutient Bernard Drainville, il reste à espérer que les gouvernements québécois et canadien vont «serrer la vis» à Michaëlle Jean et que ses dépenses seront désormais mieux surveillées.

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus