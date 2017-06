Cinq supplémentaires de «Footloose»

La fièvre de la danse de «Footloose» se prolongera au Théâtre St-Denis jusqu’au 30 juillet, alors qu’on a confirmé mardi cinq représentations supplémentaires de la comédie musicale, adaptée et mise en scène par Serge Postigo dans le cadre du Festival Juste pour rire.

À compter de mercredi, Ren McCormack (Philippe Touzel) et Ariel Moore (Éléonore Lagacé), le couple vedette du film-culte de 1984, investiront la scène, défiant l’autorité en «dansant leur vie», sous l’immense pont qui constitue le décor et le point de départ du récit.

Depuis leur mise en vente, plus de 30 000 billets de la production qui prend le relai de «Mary Poppins» dans l’enceinte du théâtre ont trouvé preneurs.

Non seulement ceux-ci redécouvriront ces jeunes qui se sont rebellés contre l’interdiction de danser instaurée par un révérend dans une petit village cinq ans plus tôt, mais aussi pourront-ils réentendre des pièces qui ont caracolé dans les palmarès à l’époque, dont la chanson titre et «Almost Paradise».