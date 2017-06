Cuisson au barbecue: quoi faire pour éviter le pire

Avez-vous déjà lu le mode d'emploi de votre barbecue ou des accessoires de cuisson qui l'accompagnent? Comme une grande majorité de Québécois... peut-être pas.

Pourtant, la prévention des incendies de barbecues réside dans l'entretien et dans la connaissance de votre appareil de cuisson. S’il est mal nettoyé, il pourrait vous réserver de mauvaises surprises.

Entretien

La graisse accumulée dans le fond de la coque peut surchauffer et prendre feu.

Il ne faut pas seulement s’assurer de nettoyer les grilles, mais l’intérieur du barbecue et les brûleurs.

«Grattez avec une brosse en métal vos brûleurs. Les brûleurs peuvent boucher facilement avec le gras accumulé, ainsi le gaz n'est pas réparti uniformément, et peut causer un incendie», explique Louise Desrosiers, chef de section à la prévention du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

«Il y a des conseils de fabricants dans les modes d’emploi, souvent ils ne sont pas lus. Mais c’est important de bien connaître son appareil», ajoute Mme Desrosiers.

Allumage sécuritaire

Par ailleurs, l’allumage d’un barbecue au propane doit se faire étape par étape. «Ne fermez surtout pas le couvercle lorsque vous tentez de l’allumer», précise la préventionniste.

Selon le SIM, le couvercle de l’appareil doit être ouvert. Si l’allumage échoue après plusieurs reprises, fermez l’entrée du gaz, laissez-le s’évaporer et recommencez.

Le SIM suggère également aux utilisateurs de barbecue de toujours fermer l’entrée du gaz par le robinet de la bonbonne.

«Il faut toujours fermer le barbecue par le robinet, car il peut rester du gaz dans la ligne. Il faut aussi s’assurer que la bouteille de propane soit éloignée à au moins un mètre de la maison. »

Il est également approprié de vérifier les conduites, qui parfois peuvent abriter des insectes. Le nettoyage est la clé.

«On peut faire un petit test avec de l’eau savonneuse pour vérifier s’il y a des fuites de gaz», précise Mme Desrosiers.

Que faire en cas de feu?

Devrait-on toujours se garder un extincteur à portée de main lorsqu’on fait des grillades?

«Pas nécessairement, on pourrait avoir un extincteur portatif, mais quand on utilise un barbecue au propane généralement, on ferme l’alimentation en gaz, on met le couvert pour couper l’air, et en coupant l’air le feu va s’éteindre de lui-même», assure Mme Desrosiers.

«Avec le charbon de bois, on peut mettre un peu d’eau et ça peut atténuer la flamme. On peut se garder une bouteille en vaporisateur avec de l’eau. On attend que ça baisse un peu, et on retire les aliments gras qui peuvent alimenter le feu», explique la préventionniste.

Explosion du propane?

La crainte de plusieurs amateurs de grillades est souvent liée au risque d’explosion de la bonbonne de propane, mais une explosion ne survient pas aussi facilement que l’on pourrait croire.

«Ça prend une chaleur très élevée pour que ça explose. Il faut que le contenant soit chauffé pour qu’il y ait une pression suffisante à l’intérieur pour que ça explose. Si c’est juste un feu à l’extérieur, vous pouvez facilement fermer le robinet», précise Louise Desrosiers.

Afin de pouvoir fermer rapidement la bonbonne de propane en cas d’incendie, celle-ci doit être facilement accessible, ce qui n’est pas toujours le cas.

Accessoires

Les nombreux accessoires, tout comme les appareils de cuisson doivent être utilisés conformément au mode d’emploi.

Il n’est pas rare de constater que certaines personnes vaporisent de l’huile à cuisson directement sur les flammes et la grille... Une façon de faire dangereuse.

Les planches de bois, utilisées dans la cuisson des poissons, notamment, doivent être trempées plusieurs heures avant d’être placées sur la grille, sinon elles prennent feu.

Finalement, certaines feuilles de cuisson résistantes à la chaleur peuvent faire surchauffer le fond du barbecue. Selon Mme Desrosiers, de l’air doit pouvoir circuler autour de cette feuille afin d’éviter tout incident.

Même si les barbecues semblent être dangereux, Louise Desrosiers assure que si l’entretien est bien effectué, si les instructions sont bien respectées, ces appareils sont plutôt sécuritaires et doivent répondre aux normes. «Lorsque les gens cuisinent, ils restent à côté, ils savent que ça peut être dangereux, et généralement ils sont plus vigilants», conclut-elle.