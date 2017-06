Forcée de garder sa couche souillée en raison de manque de personnel

Des résidents en déficience physique de l’Auberge de la Clé des champs à Saint-Cyprien, dans le Bas-Saint-Laurent, lancent un cri du cœur. Certains se plaignent de devoir rester dans leurs couches souillées en raison du manque de personnel. Ils exhortent le CISSS du Bas-Saint-Laurent d’embaucher un nouveau préposé.

Jessica Bonenfant ne peut pas marcher. Elle dépend des préposés pour se coucher, se vêtir ou changer sa culotte de protection. «Hier, j’ai attendu à 3 heures pour être changé, mais ça faisait depuis 1h30 que je demandais à être changée. Ce n’est pas agréable. Ça cause des problèmes. Ça cause des plaies. Ça cause de l’irritation», a expliqué Jessica Bonenfant, résidente à l'Auberge de la Clé des champs.

Elle n’est pas la seule dans cette situation. «On se sent abandonnés, seuls, a souligné une autre résidente, Roseline Dionne. C’est sûr, on n’a pas d’aide. Il faudrait qu’il y ait plus d’aide. Ça prendrait une autre personne au moins.»

«Je trouve ça ridicule. Quand je sonne pour me faire lever, ils sont occupés avec d’autres», a ajouté Patrice Michaud, qui habite aussi à l'Auberge de la Clé des champs.

«C’est inhumain. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ce qu’on veut c’est de l’aide. Ce sont des superwomen qu’on a ici», a déclaré Johanne Poirrier, une autre résidente de l'endroit.

Actuellement, un seul préposé répond aux besoins des neuf résidents.

«Les employés sont au maximum, a expliqué le directeur de l’établissement, Pierre Bélanger. On a été chanceux, parce que nos employés sont réellement des bonnes personnes. Ils sont réellement dévoués à 100%. Nos employés ne peuvent pas faire plus que ça actuellement. C'est impossible. On est attente de savoir si on ne pouvait pas avoir une personne supplémentaire le jour ou certaines périodes le soir.»

L’Auberge de la Clé des champs fait partie d’un projet pilote. Il y a une entente de partenariat dite novatrice entre le CISSS et l’établissement. Les résidents occupent des logements sociaux.

«Le ratio n’est pas inquiétant en soi, loin de là, a expliqué le directeur des programmes en déficience intellectuelle, spectre de l’autisme et déficience physique du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Éric Saint-Laurent. Par contre, c’est clair pour chaque intervention on évalue les besoins des usagers. On adapte l’intervention, puis on augmente les services s’il y a lieu.»

Des membres du CISSS du Bas-Saint-Laurent se sont réunis en comité clinique ici la semaine dernière. La problématique a été présentée et une décision devrait être prise prochainement.