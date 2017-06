Ils vivent leurs derniers moments avec leur poupon

Une fillette de quatre mois atteinte de paralysie cérébrale est condamnée par les médecins. Malgré les complications, les parents de la petite Émily font tout pour demeurer à ses côtés jusqu'à la fin.

Rien ne pouvait préparer Keven et Mina. Ils ont appris la semaine dernière que leur petite Emily n'en avait plus que pour quelques semaines à vivre.

«On souhaite qu'elle reste le plus longtemps possible avec nous parce qu'on l'aime, mais en même temps, on souhaite qu'elle parte parce que tout ce qu'elle fait, c'est souffrir», de dire le père de la petite.

Atteinte de paralysie cérébrale, la petite vit avec des séquelles irréversibles. «Elle n'a pas de qualité de vie, elle n'a rien», ajoute sa maman.

Lorsque la petite de 4 mois dort paisiblement, ce n'est pas long que cet épisode de répit se transforme en moment d'angoisse.

«On se demande: est-ce que c'est la dernière fois qu'elle va respirer? Elle peut arrêter de respirer pendant 45 secondes, une minute. C'est stressant», affirme Keven.

Toutes les 15 minutes, ils doivent aspirer sa salive avec une machine pour éviter qu'elle ne s'étouffe. Elle est alimentée par sonde nasogastrique.

«C'est plus l'espoir, et lui donner de l'amour et tout ce que je suis capable de lui donner» de dire Mina.

«Juste la voir nous regarder, ça vaut tout l'or du monde, dans le fond. C'est ça qui fait qu'on continue et qu'on... on espère un miracle», conclut Keven.

Pour aider, la famille a décidé d'amasser de l'argent, surtout pour payer les funérailles de la petite. Mais l'histoire de la petite Émily est venue chambouler le coeur de plusieurs.

«Enlevez-vous le souci des frais funéraires, là. On va vous le faire gratuitement et vous n'aurez pas à vous soucier de cette période-là quand ça arrivera. Et on espère pour eux le plus tard possible», explique Éric LeSieur du Complexe funéraire LeSieur.