Jacques Fortin dévoile son programme économique

Le candidat indépendant à la mairie de Saguenay Jacques Fortin a dévoilé son programme économique dans un endroit symbolique, mardi.

Jacques Fortin a choisi le décor de l'ancienne usine Graphic Packaging à Jonquière pour parler d'économie. Il craint que d’autres fleurons du Saguenay subissent un sort semblable à celui de la cartonnerie, qui a cessé ses activités en 2015. «Ça prend des jobs. Il faut garder nos jeunes ici», a lancé le père de famille.

Le candidat à la mairie mise sur des crédits de taxes pour attirer les entreprises et stimuler l'achat local. Il entend aussi simplifier le schéma d'urbanisme de la ville. «Des promoteurs viennent me voir. À cause de nos règlements d'urbanisme, ils ont des problèmes. C'est compliqué, c'est des mois d'attente, c'est des modifications, il faut passer par deux-trois procédures avant de pouvoir modifier», a expliqué M. Fortin.

Jacques Fortin veut également s'appuyer sur les événements culturels, comme le Festival international du court-métrage et le festival Zoom Photo, pour en faire des produits d'appels. Il entend aussi stimuler le commerce électronique et améliorer les infrastructures technologiques. Sur ce dernier point, il songe à rendre gratuit l'accès au Wi-Fi dans les centres-villes des différents arrondissements.

Sur la question de Promotion Saguenay, il n'entend pas changer son fonctionnement, rappelant que l'organisme a donné de bons résultats. Il affirme toutefois que la transparence entourant sa gestion pourrait être améliorée. «Il y aura des gens, des élus imputables sur le CA de Promotion Saguenay», a-t-il promis.

Appui important

L'aspirant à la mairie de Saguenay a amorcé sa campagne avec un appui de taille. L'ancienne conseillère municipale Marina Larouche croit qu'il est le plus qualifié pour prendre les rênes de la ville en novembre prochain. «Il est très charismatique, très respectueux des demandes des citoyens. Pis même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, il prend le temps de discuter et il ne les envoie pas promener», a affirmé Mme Larouche.

Jacques Fortin compte 24 années d'expérience comme conseiller municipal et président de l’arrondissement de Chicoutimi. Il croit au que son expérience lui servira et que le fait qu'il se présente comme indépendant sera un atout: «Regardez ce qui s'est passé avec le parti politique [Équipe du renouveau démocratique] au cours des quatre dernières années, et il n'y en avait qu'un. Imaginez quand il va y en avoir deux autour de la table?», a-t-il fait valoir en faisant référence à l'entrée en jeu du Parti des citoyens de Saguenay.