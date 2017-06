Le cas d’une mère indigne comparé à celui de Karla Homolka

Tout comme la tristement célèbre Karla Homolka, une mère indigne coupable d’avoir utilisé son bambin comme objet sexuel a été poussée à l’acte à cause de son partenaire, a plaidé la défense ce mardi au palais de justice de Montréal.

«Il y a des signes qui démontrent ses faiblesses, madame a une grande gêne, elle a été rejetée, victime d’intimidation... Ça n’explique pas ses gestes, mais il faut les prendre en considération», a plaidé Me Caroline Braun de l’aide juridique ce mardi, dans un dossier qu’elle a elle-même qualifié «d’horrible».

La mère de 42 ans, qui ne peut être nommée afin de protéger l’identité de la victime, était de retour devant la cour pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer pour tous les crimes sexuels qu’elle a fait subir à son bambin de trois ans.

Entre 2013 et 2014, la femme et son amant avaient abusé du petit en le faisant participer à leurs ébats. Ils avaient même filmé certaines agressions, qui s’étaient retrouvées sur internet. C’est d’ailleurs Microsoft qui avait alerté les autorités canadiennes de la situation.

«Les agressions sont d’autant plus choquantes qu’à certains moments, on voit la mère discipliner son fils pendant des relations sexuelles, a plaidé Me Jimmy Simard de la Couronne. Ce sont des gestes de nature à troubler profondément un enfant.»

Déresponsabilisation

La mère indigne, malgré les regrets qu’elle a montrés à la cour, semble toutefois se déresponsabiliser et jeter le blâme sur son amant qu’elle avait rencontré sur internet.

«Il disait que ça allait me rapprocher de mon garçon, je croyais que si j’arrêtais, il allait me quitter», a témoigné la mère indigne mardi.

La femme, qui s’est plainte des conditions de sa détention préventive, avoue avoir «honte» des gestes posés, qu’elle attribue à sa dépendance affective. Elle dit vouloir suivre une thérapie, sauf qu’elle ne serait pas disponible en prison.

Son avocate, de son côté, a dressé le parallèle entre sa cliente et Karla Homolka, cette criminelle qui, en compagnie de Paul Bernardo, avait tué des jeunes filles. Homolka avait écopé de 12 années de pénitencier en 1993.

«[Karla Homolka] semble totalement réhabilitée», a plaidé Me Braun.

Mais la Couronne a rappelé que des rapports indiquent que la mère indigne « a tendance à minimaliser sa responsabilité et à rejeter le blâme sur les autres». Elle réclame neuf ans de pénitencier pour cette mère et l’amant.

La défense devait faire savoir mardi après-midi quelle peine elle compte recommander.