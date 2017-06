Le tourisme affecté par les attentats au Royaume-Uni

Le propriétaire du musée de cire Madame Tussauds et de la grande roue au bord de la Tamise à Londres a affirmé mardi que les récents attentats terroristes au Royaume-Uni se traduisaient par une baisse de fréquentation des Britanniques.

Le groupe Merlin Entertainments, coté à la Bourse de Londres, a expliqué dans un communiqué que les attentats de Manchester le 22 mai et celui de Londres le 3 juin «ont entraîné une nouvelle baisse de la demande intérieure», c'est-à-dire des Britanniques, pour ses attractions à Londres.

Et «compte tenu du décalage habituel entre les réservations et les visites, nous sommes également prudents concernant les tendances pour les visiteurs étrangers dans les mois à venir», a-t-il ajouté.

Outre Madame Tussauds et la grande roue appelée London Eye, le groupe possède notamment les parcs Legoland à travers le pays, dont certains ont souffert des attentats et des mesures de sécurité renforcées.

Le directeur général du groupe Nick Varney a toutefois expliqué que l'impact sur les attractions londoniennes "n'était pas certain à ce stade".

«Ce qui est clair en revanche c'est que Londres a rebondi par le passé et va encore rebondir. Je suis très confiant dans la résistance et la croissance du marché à long terme. Londres est très ouvert pour les affaires et l'accueil de visiteurs du Royaume-Uni et du monde entier», estime-t-il.

Le groupe ajoute avoir bénéficié depuis le début de l'année d'un nombre de visiteurs étrangers en hausse, ce qui s'explique selon lui par un taux de change favorable pour les touristes étrangers.

La baisse de la livre britannique depuis le vote pour le Brexit a pour effet de gonfler mécaniquement le pouvoir d'achat des touristes qui se rendent au Royaume-Uni munis d'euros ou de dollars.