Les crimes haineux en hausse au Canada et à Montréal

Ce que plusieurs redoutaient s’avère: les crimes haineux ont bondi de 5% au Canada en 2015, principalement à cause de gestes ciblant les musulmans et les Arabes, selon les données de Statistique Canada rendues publiques mardi.

Dans l’ensemble du pays, la police a déclaré en 2015 1362 affaires criminelles motivées par la haine.

De ce nombre, 469, soit 35%, avaient comme fondement la haine d’une religion, soit 40 de plus que l'année précédente.

La communauté juive demeure la plus visée par le genre de délit, avec 178 crimes rapportés en 2015, par rapport à 213 en 2014.

Mais les musulmans ont quant à eux vu le nombre de crimes haineux perpétrés à leur endroit faire un bond spectaculaire de 61%, passant de 99 à 159.

Environ 1 Canadien sur 10 pratique une religion non chrétienne.

Le nombre de crimes motivés par «la haine d'une race ou d'une origine ethnique» et déclarés par la police a lui aussi bondi l’an dernier pour s’établir à 48 % des crimes haineux au Canada en 2015.

La hausse de 5% observée par Statistique Canada découle principalement de l’augmentation de 33 % du nombre de crimes ciblant les Arabes et les Asiatiques occidentaux pour s’établir à 7 % du total.

Malgré un recul en 2015, les crimes visant les Noir sont demeurés les plus répandus, avec 17 % des crimes haineux rapportés.

De leur côté, les actes haineux criminels concernant l’orientation sexuelle représentent 11 % du total.

À cause de l’Alberta

À l’échelle du pays, c’est en Alberta que la hausse des crimes haineux a été la plus importante.

«L’augmentation des crimes haineux déclarés par la police en Alberta est le principal facteur à l'origine de la hausse observée à l'échelle nationale», écrit l’institution de la statistique dans son rapport.

Mais Montréal fait aussi piètre figure. La métropole québécoise a enregistré 39 cas de plus en 2015 par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la deuxième plus sévère augmentation parmi les grands centres urbains du pays. À ce chapitre, Montréal est devancée uniquement par Edmonton (+45 affaires).

Autre donnée inquiétante: les crimes haineux sont plus nombreux, mais aussi plus violents que par le passé. L’an dernier, 38 % des crimes haineux comportaient des infractions avec violence, comme des voies de fait, des menaces et du harcèlement criminel.

Il s’agit d’une hausse de 15% par rapport à l'année précédente, sous l'effet de l’augmentation des voies de fait simples et des menaces.