Les femmes de The Iron Maidens en spectacle à Québec

La formation féminine The Iron Maidens a repris les classiques du groupe métal britannique Iron Maiden au Japon, en Allemagne, au Koweït, en Grèce et en Turquie. Intéressant pour un quintette qui n’avait aucune intention de partir sur la route.

Elles sont Californiennes, s’appellent Kirsten «Bruce Chickinson» Rosenberg, Linda «Nikki McBURRAin» McDonald, Courtney «Adriana Smith» Cox, Nikki «Davina Murray» Springfield et Wanda «Steph Harris» Ortiz et seront de passage, jeudi, à la Salle Multi du Complexe Méduse à Québec.

Il s’agira d’une première visite au Québec pour la formation qui a vu le jour lorsque cinq jeunes musiciennes, fans d’Iron Maiden, ont décidé de s’unir, pour s’amuser, autour d’un projet commun.

«C’est quelque chose qu’on voulait faire une fois par mois. On a donné quelques concerts et le téléphone s’est mis à sonner. On n’aurait jamais pu imaginer tout ça et c’est très amusant de voir la tournure des choses», a lancé la bassiste, Wanda Ortiz, en entretien.

Sceau d’approbation

The Iron Maidens a donné plus de 600 concerts depuis sa formation en 2001.

Le quintette féminin recrée l’univers du groupe britannique en musique, imitant les mouvements des musiciens, la présence de la mascotte Eddie et toute l’imagerie visuelle associée à la Vierge de fer. Les filles ont rencontré à quelques reprises Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers et Nicko McBrain et le claviériste Michael Kenney.

«À Mexico City, le groupe de Lauren, la fille de Steve Harris, faisait notre première partie. Il était dans la salle et il est resté pour nous regarder. Bruce Dickinson était là aussi. Nous étions nerveuses et Steve est venu nous voir, après le concert, pour nous dire qu’il avait aimé. C’était, pour nous, l’approbation ultime», a fait remarquer la musicienne classique qui fait partie du South Coast Symphony à Santa Ana en Californie.

Dans un univers masculin

Wanda Ortiz explique que la formation féminine n’a jamais eu de la difficulté à se faire accepter dans un univers plutôt masculin.

«Il y a certaines personnes qui arrivent à nos concerts avec des idées préconçues, mais ils changent rapidement d’idée, lorsqu’ils constatent que nous sommes capables de jouer les chansons. On n’a jamais eu de problème avec ça», a raconté la Californienne mariée à un Québécois.

Un des grands accomplissements de la formation féminine est de s’être produite devait 40 000 spectateurs lors du festival Gillmanfest-Barquisemetal, au Venezuela, en 2011.

«On a été le premier groupe métal féminin à jouer dans ce pays. C’était complètement fou», a raconté celle qui a découvert Maiden avec l’album «Piece of Mind».