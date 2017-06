Les prêts hypothécaires en souffrance restent faibles au pays

Même si elle demeure préoccupée par l’endettement des ménages, la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a souligné mardi que les prêts hypothécaires en souffrance sont restés bas et stables en 2016.

En s’appuyant sur des données fournies par l’agence d’évaluation de crédit Equifax, la SCHL a également constaté que la part des prêts immobiliers accordés à des emprunteurs plus à risque, dont la cote de crédit est plus faible, est demeurée faible.

Ces phénomènes s’observent d’ailleurs dans les marchés de Vancouver et Toronto, où les prix très élevés ne semblent pas affecter les remboursements des emprunteurs. En effet, les prêts en souffrance dans ces deux régions sont parmi les plus bas au pays.

Par province, le Québec se classe à la quatrième place pour les plus bas taux de prêts en souffrance, derrière l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Manitoba.

Par contre, les défauts de paiement étaient en hausse à Calgary et Edmonton, deux villes dont l’économie a souffert de la baisse des prix du pétrole.

Le marché du prêt hypothécaire semble aussi s’être stabilisé selon la SCHL, qui note que la proportion d’emprunteurs hypothécaires n’a pas bougé dans les six derniers mois de 2016. C’est au Québec et au Nouveau-Brunswick que la proportion de gens ayant une hypothèque est la plus élevée au pays à 31 %.