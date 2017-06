L’Office du tourisme de Québec voit grand

L'Office du tourisme de Québec (OTQ) entend augmenter de façon significative le nombre de touristes en visite dans la Vieille-Capitale d'ici les cinq prochaines années.

Bon an mal an, ce sont des touristes en provenance du Québec et du Canada, et surtout des États-Unis qui sillonnent les rues du Vieux-Québec. Pour atteindre ses objectifs, l'OTQ veut attirer une clientèle plus internationale, rarement vue à Québec. L'Allemagne et le Mexique sont dans la mire.

«On veut vendre l'hiver et on s'est rendu compte qu'on n'a peut-être pas visé la bonne clientèle par le passé. Vendre l'hiver aux Québécois, ça ne fonctionne pas», a expliqué André Roy, directeur de l'Office du tourisme de Québec.

Qui dit clientèle internationale dit forcément transports aériens. L'OTQ veut donc voir davantage de vols atterrir à Québec et n'exclut pas l'idée de financer des liaisons aériennes pour attirer de nouveaux visiteurs.

«C'est beaucoup d'investissements parce qu'il y a des risques financiers. Les gros avions vides ne sont pas rentables. Ça passe par quoi? Par des partenariats, le développement marketing et peut-être même injecter de l'argent pour minimiser les risques», a avancé M. Roy.