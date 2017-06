Privés de bain à cause d’un manque de personnel

Une dizaine d’aînés de la région de Drummondville ont été privés de bain la semaine dernière parce qu’il n’y avait pas assez de personnel.

Les préposées aux bénéficiaires du Centre Frederick-George-Heriot sont à bout de souffle.

Des conditions qui sont difficiles pour les résidents, mais aussi des conditions de travail qui sont difficiles pour les préposées qui disent aimer leur métier, mais ne pas avoir les bons outils pour travailler de façon adéquate.

«C’est toujours ajoute, ajoute, ajoute à la tâche. Le personnel n’en peut plus, on est tous à bout, on est tous en train de sauter», raconte Hélène Trépanier, préposée aux bénéficiaires.

«On arrive à la maison, on est brûlé, fatigué. Moi c’est sûr que mes parents ne seront jamais ici aussi longtemps que je vais être capable de les avoir avec moi. C’est épouvantable, mais c’est hors de nos moyens», ajoute Maryline Dionne, préposée aux bénéficiaires, elle aussi.

«Nous sommes six préposés de soir et nous avons au moins 48 résidents à faire manger en 1h30», explique la préposée Catherine Michaud.

C’est une situation qui dure depuis des mois.

Le Syndicat demande à l’employeur de prendre des actions concrètes pour régler la problématique.

Dès mercredi, le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec présentera un plan d’action pour expliquer comment ils comptent recruter davantage de préposés aux bénéficiaires.