Québec approuvera l’accord Canada-Union Européenne

Malgré l'inquiétude des producteurs québécois, le gouvernement Couillard compte approuver l'Accord économique global et commercial (AECG) entre le Canada et l'Union européenne.

«Il n'est pas question de retarder d'une seule journée la mise en place provisoire de l'accord», a statué sans équivoque le premier ministre Philippe Couillard, mardi, refusant de «jeter la moindre ombre que ce soit sur l’appui indéfectible du Québec» à ce projet.

Le chef du Parti libéral répondait en chambre aux questions de son vis-à-vis du Parti québécois, qui l’accusait de «signer un chèque en blanc» au fédéral. Plus tôt dans la journée, Jean-François Lisée s’était entouré de représentants de l’Association des fromagers artisans du Québec afin d’exhorter le gouvernement de repousser de six mois l’approbation de l’AECG.

Négociations

S’il s’est dit loin de s’opposer à l’accord, Jean-François Lisée comptait sur ce délai de six mois pour que soit négocié le montant des compensations versées par Ottawa afin de permettre aux producteurs laitiers et fromagers de faire face aux impacts de l’AECG et d’améliorer leur productivité.

Le fédéral propose à ce jour un plan de compensation de 350 millions $, soit 250 millions $ sur cinq ans pour les producteurs laitiers et 100 millions $ sur quatre ans pour les producteurs fromagers. Des «pinottes», selon l’Association des fromagers, qui estime les besoins à la hauteur de 1,5 milliard $.

«La position de négociation correcte du Québec, c'est de dire au Canada: "nous n'allons pas ratifier tant que nous ne sommes pas satisfaits"», a soutenu M. Lisée, qui reproche à Québec de «gaspiller son rapport de force».

Le premier ministre a assuré que son gouvernement partageait les inquiétudes des producteurs fromagers. «On fait les représentations, on va accompagner nos producteurs fromagers. Mais je vais être encore une fois très clair: nous ne mettrons pas, de quelque façon que ce soit, en péril l'accord», a résumé M. Couillard.

Motion adoptée

M. Couillard devra toutefois patienter une journée de plus avant l’adoption de la motion à cet effet par l’Assemblée nationale. Après deux heures de discussion en après-midi mardi, le gouvernement a décidé de reporter le vote à mercredi matin. Notons que cette étape est un premier pas en vue de lier officiellement le Québec à l’AECG.

Le Parti québécois, qui a déposé un amendement afin de reporter la procédure, a déjà fait savoir qu’il s’abstiendrait de voter. Québec solidaire, qui aurait aussi souhaité reporter le débat, a l’intention de voter contre.