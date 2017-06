Recherche sur la contamination du Saint-Laurent

Avec sa Stratégie maritime, le gouvernement du Québec entend développer le potentiel économique du fleuve Saint-Laurent, mais plus de navires et plus d'activités signifient aussi plus de risque d'accidents écologiques, notamment des déversements d'hydrocarbures.

C'est pourquoi un groupe de 13 chercheurs universitaires va patrouiller le Saint-Laurent à bord du navire de recherche Le Coriolis II, entre Québec et l'Île d'Anticosti, afin d'en établir l'état actuel du fleuve.

«Il y aurait pu y avoir une tentation pour un volet économique dans le développement de la voie maritime du Saint-Laurent», a soutenu le chercheur en chimie environnementale de l’Université Concordia, Yves Gélinas.

«Mais il y a aussi, un volet scientifique. Si jamais, il arrivait qu’éventuellement à cause de l’augmentation du transport des produits pétroliers, s’il y avait un événement de contamination, on sera en mesure de dire : "La situation était comme ça avant, maintenant elle est comme ça."»

Le Saint-Laurent est somme toute un milieu écologique en bonne santé, d'où la nécessité d'en prendre particulièrement soin. «Le développement industriel n’est pas aussi développé qu’à d’autres endroits, a ajouté M. Gélinas. On a donc un système qui est en bon état, alors c’est bien qu’on puisse s’assurer de maintenir l’écosystème dans ces conditions-là.»

Les premiers résultats sont attendus dans un an, deux au maximum et ils seront accessibles tant à la communauté scientifique qu'aux autorités gouvernementales.

«Ce qu’on essaie de faire, c’est d’arrimer les sciences sociales avec les sciences pures de façon à avoir une approche plus globale pour solutionner des problèmes éventuels ou parer à certains problèmes qui pourraient survenir», a mentionné M. Gélinas.

Lors de cette mission à bord du Coriolis II, les chercheurs vont aussi s'intéresser à la diminution du taux d'oxygène dans le fleuve, principalement en eaux profondes. Un phénomène provoqué notamment par le réchauffement des océans.

Le Coriolis II est la propriété de l'Université du Québec à Rimouski depuis maintenant 17 ans. Il est utilisé exclusivement pour la recherche scientifique. Seulement cet été, il va accueillir à son bord des chercheurs lors de cinq missions différentes.