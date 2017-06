Rio Tinto demande des concessions de ses travailleurs

Rio Tinto Fer et Titane à Havre-Saint-Pierre demande une réouverture de la convention collective de ses employés. La mine est exploitée seulement 24 semaines par année depuis 2016. Une rencontre est prévue entre la direction de la compagnie et le syndicat la semaine prochaine.

La convention collective de 6 ans des 240 travailleurs de Rio Tinto Fer et Titane vient à échéance dans plus d’un an, soit le 31 août 2018.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que le Syndicat des Métallos participera à cette rencontre de trois jours, à compter de mercredi. Tout de même, les représentants ont accepté d’aller s’asseoir avec l’employeur pour écouter ses demandes.

Le syndicat s’attend à ce que la compagnie revoit certaines modalités de la convention, afin de réduire les coûts de production pour faire face aux changements qui affectent le marché du fer.

«Ce n’est pas fréquent, a souligné le coordonnateur régional du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre. Et ce n’est pas fréquent qu’on obtempère pour ouvrir la convention collective. Faut vraiment qu’il y ait une conjoncture économique particulière. Est-ce qu’elle est là cette conjoncture particulière ? C’est possible. En même temps, comme syndicat, on a la responsabilité de bien représenter nos membres, et de tout faire pour assurer la pérennité de la mine.»

Rio Tinto Fer et Titane représente le cœur économique de Havre-Saint-Pierre et de la Minganie. Le maire de Havre-Saint-Pierre, Berchmans Boudreau, a évidemment déploré les conséquences du ralentissement des activités minières sur sa ville.

Ce dernier ne voit toutefois pas la réouverture de la convention de façon négative. Pour lui, l’important est que la mine demeure en opération. «Travailler six mois par année, c’est un frein pour l’économie de notre milieu, a-t-il ajouté. Si y’a des discussions pour améliorer la situation de façon positive pour la compagnie, pour les employés et pour la communauté aussi, eh bien je crois qu’il faut souligner ça.»