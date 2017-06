Sears Canada est au bord de la faillite. Le détaillant évoque de sérieux problèmes de liquidités qui «jettent un doute sur sa capacité à poursuivre son exploitation».

Par voie de communiqué mardi, Sears Canada dit être «aux prises avec un contexte très difficile, des pertes d’exploitation récurrentes et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation négatifs au cours des cinq derniers exercices».

Sears Canada affiche des pertes nettes depuis 2014. Au dernier trimestre terminé le 29 avril, Sears Canada a déclaré une perte de 144 millions $ sur des revenus de 505,5 millions $ (-15 %).

Sears Canada dit «avoir entamé un processus visant à régler son problème de liquidité, ainsi qu'à trouver et à structurer des solutions financières et des stratégies de rechange pour continuer à financer ses activités, préserver et consolider sa marque et poursuivre sa réinvention».

Pour ses besoins immédiats, Sears Canada dit être à la recherche de 175 millions $. Or, sa capacité financière ne lui permettrait que d’emprunter 109 millions $.

Restructuration ou vente

Une restructuration financière ou la vente de Sears Canada pourraient faire partie de ces solutions de rechange.

Un comité spécial du conseil d'administration, composé d'administrateurs indépendants, a été formé afin d'aider le conseil d'administration dans le cadre de ce processus.

La Société sera accompagnée dans ce processus par BMO Marchés des capitaux et par Osler, Hoskin & Harcourt.

Assemblée reportée et départ

À la lumière de ces faits nouveaux, Sears Canada a convenu de reporter son assemblée annuelle des actionnaires de 2017, qui devait avoir lieu ce mercredi.

Par suite de ce report, Jeffrey Stollenwerck, qui ne présentait pas sa candidature en vue d'être réélu en tant qu'administrateur à l'occasion de l'assemblée annuelle, a démissionné de son poste d’administrateur.

Au pays, Sears Canada détient 95 magasins.