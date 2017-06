Les ingénieurs interrompent leur grève

Menacés du dépôt d’une loi spéciale d’ici la fin de la semaine, les ingénieurs de l’État ont décidé d’interrompre leur grève entamée il y a trois semaines.

Selon TVA Nouvelles, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) souhaite consulter à nouveau ses membres avant le dépôt d’une loi spéciale.

S’il s’agit d’une stratégie empruntée par le syndicat pour gagner du temps, cela ne changera strictement rien au plan de match du gouvernement, a prévenu mardi après-midi le ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Pierre Moreau.

À défaut d’une reprise sérieuse des négociations, le gouvernement pourrait recourir à une loi spéciale dès vendredi, dernière journée de la session parlementaire, ou au plus tard, lundi prochain.

Le temps file

«Le temps file», a signalé un peu plus tôt le premier ministre Philippe Couillard aux ingénieurs du gouvernement.

«Ils ont encore du temps, mais du temps limité pour négocier», a prévenu M. Couillard à son arrivée au caucus libéral, mardi.

«C’est l’intérêt général du Québec (qui est en cause). Moi je les enjoins de négocier, a insisté le premier ministre, et s’il faut agir, on agira.»

M. Couillard s’en fait notamment pour l’impact économique de la grève des 1400 ingénieurs de l’État qui perdurait depuis trois semaines. Les pertes financières associées à la paralysie des 250 chantiers privés de l’expertise des ingénieurs du gouvernement dépasseraient maintenant les 230 M$.

Impatience

Au ministère des Transports, le plus gros donneur d’ouvrage de l’État, on ignore encore à combien pourraient se chiffrer les pertes.

«Nécessairement il y des impacts sur les chantiers», a reconnu le ministre des Transports, Laurent Lessard, qui confirme que certains travaux ont dû être reportés.

«La patience du gouvernement arrive à sa fin, a déclaré le ministre Lessard. [...] La patiente a atteint sa limite (sic).»

«Il n’y a pas d’ultimatum, moi ce que je dis, c’est allez négocier», a indiqué un peu plus tôt le ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Pierre Moreau.

Après sept propositions gouvernementales et une cinquantaine de rencontres de travail, dont une avec un médiateur, M. Moreau considère que le gouvernement a démontré sa volonté de négocier.

Il presse donc l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) à faire de même en faisant parvenir une contre-offre au dépôt patronal effectué vendredi dernier.

Couillard comparé à Harper

De son côté, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, croit que l’intervention d’un arbitre - une demande syndicale rejetée hier par M. Moreau - aurait permis d’éviter la loi spéciale.

«Ces lois spéciales à répétition, ça me fait penser au gouvernement Harper qui avait essentiellement décidé que ça n'existait plus, le droit de grève, que dès qu'il y avait une possibilité de grève, il y avait une loi spéciale», a déploré M. Lisée.

«Menacer d'une loi spéciale égale appauvrir le rapport de forces employeur-employé», a dénoncé à son tour la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé.