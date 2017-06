Tous les contrats des écocentres pour le même fournisseur depuis 9 ans

Un fournisseur obtient depuis neuf ans tous les contrats pour la gestion de tous les écocentres de la Ville de Montréal, ce qui soulève des doutes chez la vérificatrice générale.

Préoccupée, Michèle Galipeau a même demandé au bureau de l'inspecteur général (BIG) de la Ville d'enquêter sur ces contrats qui totalisent une somme de 16 millions $.

Le président du comité exécutif, Pierre Desrochers, a convenu que la situation «peut porter à interprétation et pourrait être mal perçue». Il a admis que «ce genre de pratique ne devrait pas arriver normalement».

Fournisseur unique

La Ville avait même envoyé une lettre au ministère en 2014, signé par son directeur général, pour lui demander d’avoir le droit de donner sans appel d’offres 10 millions $ de contrats pendant cinq ans à ce fournisseur.

Comme ce fournisseur obtenait déjà tous les contrats de gestion pour les sept écocentres depuis 2011, la Ville disait que cela «permettrait d’assurer la stabilité des opérations à faible coût».

Le ministère a refusé cette demande qui allait à l’encontre de la loi, mais la Ville ne s’est pas arrêtée à cette désapprobation. Les appels d’offres qui ont suivi ont bel et bien été accordés à ce fournisseur, et ce, même si les autres soumissionnaires offraient un prix plus bas.

Il faut dire que les services de la Ville avaient modifié le processus d’octroi de ces contrats peu avant, pour limiter l’importance du prix offert dans leur évaluation, indique le rapport de la vérificatrice.

Avertissement

Pierre Desrochers ajoute qu’un avertissement a été transmis au Service d’approvisionnement pour raffermir ses critères et s’assurer que ce genre de situation ne se reproduise plus.

Malgré les doutes que la situation soulève, Pierre Desrochers a précisé que ces contrats ont été octroyés «dans le cadre d’un processus d’appel d’offres conforme», mais qu’il attendra les conclusions du BIG.