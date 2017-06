Une pièce d’avion se détache en vol : un Québécois effrayé

Un passager québécois a vécu un long moment de frayeur alors que l’appareil dans lequel il se trouvait a perdu une pièce située sur l’aile, pendant que des turbulences secouaient l’avion.

Serge Leblanc a pris un vol de Delta Airlines, à Atlanta, en direction de Quito, en Équateur, le 5 juin dernier.

«Pendant le vol, le capitaine de l’avion nous a informés qu’il y aurait des turbulences probablement jusqu’à Miami. Quand nous avons commencé à les sentir, j’ai regardé par le hublot pour observer la réaction de l’aile. Quelle ne fut pas ma surprise de voir un morceau de métal se détacher de l’aile», raconte Serge Leblanc à TVAnouvelles.ca.

Stupéfait, M. Leblanc a rapidement averti un agent de bord de ce qu’il venait de voir. «Elle ne semblait pas me prendre au sérieux. Un autre agent de bord est venu me voir. Elle m’a demandé de prendre une photo avec son cellulaire, ce que j’ai fait», précise Serge Leblanc.

«L’agent de bord est revenu me voir environ 15 minutes plus tard pour me dire que c’était seulement un morceau de métal et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. J’ai été très surpris par cette réponse. Aucun pilote n’est venu voir la condition de l’aile en question», dénonce le Québécois.

Il dit avoir été terrifié, et pas du tout rassuré par l’équipe en vol. «J’ai été stressé pendant tout le reste du voyage. Comment peut-on laisser des passagers être terrifiés sans même lui demander comment il se sent», se questionne M. Leblanc.

Fibre de verre

La pièce qui s’est détachée de l’aile de l’avion est composée de fibre de verre. Selon le spécialiste en aviation Claude Fortin, le morceau qui s’est détaché n’a qu’une fonction d’aérodynamisme et n’affecte en rien les capacités de l’appareil.

«C’est un morceau qui fait environ 3 ou 4 pieds de long. En fait le plus grand danger de voir un morceau comme ça se détacher, c’est surtout pour la personne au sol qui risque de le recevoir. C’est fait de fibre de verre, ce n’est pas très lourd, mais ça peut vraiment endommager un toit par exemple», explique Claude Fortin.

La seule conséquence pour l’appareil résiderait en une légère augmentation de la consommation de carburant, qui résulterait à une légère perte d’aérodynamisme.

Le pilote aurait-il dû se lever pour vérifier l’état de l’aile, comme l’aurait souhaité le passager?

Selon Claude Fortin, il est tout à fait possible que le pilote ait pu voir, selon le type d’appareil, de son cockpit, l’état de la situation sur l’aile.

TVAnouvelles.ca a demandé des explications auprès de Delta Airlines, et est en attente d’une réponse.