Vidéotron vend sept licences à Shaw

Vidéotron poursuit la vente de spectres sans-fil à l’extérieur du Québec. Mardi, Québecor Média a annoncé que Shaw Communications se portera acquéreur de sept licences d’exploitation situées dans d’autres provinces, pour la somme de 430 millions $.

Trois licences, dans la bande de 700 MHz de fréquence, assurent la couverture du sud de l’Ontario, et la totalité de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Quatre autres licences, de 2500 MHz celles-là, se situent dans les principales agglomérations de ces régions, à Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver.

Cette transaction devrait permettre à Vidéotron de poursuivre ses investissements dans les régions du Québec et de l’est de l’Ontario, souligne un communiqué.

«L’entreprise vise notamment une forte expansion et densification de son réseau 4G, le déploiement de son réseau 5G ainsi que l’amélioration de son réseau filaire IP (Internet Protocol)», précise-t-on.

L’entreprise affirme que ces investissements permettront «d’intensifier» la concurrence sur les marchés filaires et sans-fil au Québec et dans l’est de l’Ontario.

Soulignons que les autorités réglementaires, dont le Bureau de la concurrence, doivent approuver cette transaction avant que celle-ci soit complétée.

Une autre vente

Québecor a par ailleurs annoncé vendredi dernier la vente de la licence de spectre de services sans fil qu’elle détenait dans la région de Toronto au géant des télécommunications Rogers.

Cette transaction est évaluée à 184 millions $. Vidéotron avait acquis ce spectre en 2008, lors d’enchères, pour la somme de 96 millions $.