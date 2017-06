187 arbres abattus sur le mont Royal depuis le début de 2016

Un nombre record d’arbres affectés par l’agrile du frêne ont dû être coupés sur le mont Royal depuis l’an dernier.

On a abattu 187 frênes affectés par l'insecte sur le mont Royal depuis le début de 2016, comparativement à 13 coupés au cours des quatre années précédentes, selon les récents chiffres fournis par l’administration Coderre.

Pour Projet Montréal, «il est minuit moins une».

«L’administration s’est fait prendre les culottes baissées il y a trois ans en sous-estimant l’impact de l’agrile sur les arbres sur rue, a indiqué mercredi Sylvain Ouellet, porte-parole en matière d’environnement. La même histoire se répète sur le mont Royal. On n’a pas de plan, pas d’inventaire des frênes, donc pas de données de base pour élaborer un vrai plan d’action.»

Deuxième critique

C’est la deuxième fois en trois jours que la Ville essuie des critiques sur sa stratégie de lutte à l’agrile du frêne.

La vérificatrice générale de Montréal, dans son dernier rapport, observait qu’il n’y avait pas à ce jour de «bilan ou de diagnostic formel [...] de l’évolution de la situation compte tenu des cibles établies. [...] Le suivi périodique du bon déroulement des opérations tend actuellement à s’exercer de façon informelle», mentionne-t-on dans son rapport.

Le renouvellement systématique aux deux ans des injections de frênes n’a pas été planifié, donne en exemple la vérificatrice générale.

Interventions en cours

L’administration reconnaît qu’elle n’a toujours pas d’inventaire à jour concernant le nombre de frênes sur le mont Royal. Le dernier bilan, qui en recense entre 25 000 et 27 000, date des années 1990. Un contrat vient d’être accordé pour en réaliser un nouveau.

Mais l’équipe du maire Denis Coderre défend le plan d’intervention qu’elle a mis en place en 2012. Les 700 arbres le long des sentiers ont subi un traitement de prévention, puisque l’agrile s’attaque d’abord aux secteurs ensoleillés.

«La situation est préoccupante, a admis Réal Ménard, responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal.

«Mais est-ce qu’on est en train de perdre le mont, ou est-ce une situation alarmante? Non», a-t-il poursuivi.

Les services de la Ville en sont maintenant à s’attaquer dès cet été aux arbres dans les boisées.

«La stratégie est bonne si le critère c’est "combien on en a sauvé". On s’est attaqué d’abord aux arbres ensoleillés et on est fier de dire qu’on va sauver 60 % des arbres de rue [sur le territoire de la Ville de Montréal]. Et en simultané, on va faire le nouvel inventaire et injecter cet été dans les milieux boisés», a expliqué M. Ménard.