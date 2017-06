300 emplois offerts chez BRP à Valcourt

Avis aux intéressés, il y a 300 emplois à combler, cet été, à l’usine de Bombardier Produits récréatifs (BRP) de Valcourt en Estrie.

La période de recrutement a commencé à la mi-mai et la firme responsable du recrutement a reçu plus de 600 offres de service jusqu’à présent.

Les postes créés visent à lancer la production de motoneiges à compter du 3 juillet.

Pour motiver les troupes et s’assurer que les employés se rendent au bout de la saison, BRP offre 1000$ à tous les employés qui se rendront à la fin du contrat, à la fin du mois d’octobre. Quant aux étudiants, ceux qui travailleront jusqu’au retour des classes auront droit à un montant de 500$.

«Nous cherchons des gens qui sont autonomes, qui sont responsables et motivés. (...) Ce sont des postes temporaires, alors c’est sûr que c’est un enjeu particulier. Il faut s’assurer qu’ils sont là à l’entrée en poste et qu’ils seront là jusqu’à la fin du contrat», explique Nancy Élément, directrice à la dotation de la firme Emplois Compétences.

La firme de recrutement organise une journée portes ouvertes aujourd’hui jusqu’à 19 heures à ses bureaux de Sherbrooke et Granby. Les visiteurs sont assurés d’obtenir une entrevue d’embauche de 15 minutes.

«J’ai déjà un emploi, mais je cherche un emploi d’été avec un meilleur salaire et plus d’heures. Et j’ai vu que BRP offrait de bonnes conditions de travail», a confié un étudiant qui espère être engagé.

L’usine est située à moins de 30 minutes de route de Sherbrooke et de Granby, ce qui augmente le bassin de candidat(e)s.

BRP emploie plus de 7900 personnes à travers le monde. Ses produits sont vendus dans une centaine de pays.