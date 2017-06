311$ d’amende pour les conducteurs impatients

La police prend les grands moyens pour épingler les automobilistes impatients qui coupent des dizaines de voitures plutôt que de faire la file.

La Sûreté du Québec (SQ) a mené, hier, une opération aérienne sur la Rive-Sud où des conducteurs délinquants venant de la route 132 se rangent à la toute dernière minute dans la file pour aller vers le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine alors que la ligne au sol est continue.

Un policier à bord d’un avion a ainsi été en mesure d’identifier les automobilistes en infraction et de transmettre les informations à ses collègues au sol. Les conducteurs fautifs ont reçu une contravention de 311$ en plus de voir trois points d’inaptitude inscrits à leur dossier.

«On a souvent des collisions à ces endroits-là. Des collisions matérielles, mais aussi avec blessé», explique la porte-parole de la SQ Ingrid Asselin, expliquant que les accidents entraînaient des fermetures de voies qui augmentent la congestion.

La SQ justifie l’utilisation d’un avion en raison de la configuration où s’est déroulée l’opération d’hier.

«C’est une configuration particulière dans ce secteur-là parce que pour les patrouilleurs sur la route c’est moins facile de faire des interceptions parce que l’accotement est plus étroit. Du haut des airs, on a un plus grand champ d’observation pour détecter les comportements infractaires», conclut Ingrid Asselin.