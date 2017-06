Aide financière de près de 14 millions$ pour l’entreprise APN

L’entreprise APN de Québec recevra 13,95 millions$ de l’État québécois en prêt et en capital-actions.

Cet argent servira à mettre la main sur la compagnie AFP et à faire des investissements d’environ 8,6 millions$.

Située à Thetford Mines, AFP se spécialise dans la conception et la fabrication de valves complexes destinées au secteur de la chromatographie.

Cette transaction permettra à APN de «poursuivre ses efforts de diversification et de se positionner sur de nouveaux marchés», selon un communiqué du gouvernement du Québec.

De plus, APN compte poursuivre ses investissements dans son projet d’implantation de procédés industriels liés à l’informatique qui a débuté en 2012. Ce projet a reçu l’appui de la ministre de l’Économie du Québec, Dominique Anglade.

«Grâce à l’implantation d’un tel système 4.0, l’entreprise poursuit sa démarche d’innovation et démontre, par un exemple concret, qu’il est possible de jumeler l’automatisation avec la communication numérique entre machines, et ce, même pour des PME. Une avancée comme celle-ci est porteuse de retombées considérables pour la croissance et l’augmentation de la productivité de nos entreprises», a-t-elle mentionné par communiqué.

Les sommes versées sont des prêts, sauf pour un investissement de 6 millions$ par Investissement Québec dans APN.