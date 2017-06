Amélie Gilbert-Randall en fugue du centre jeunesse

Amélie Gilbert-Randall, 15 ans, en est à sa troisième fugue. Elle a quitté le Centre jeunesse de Sainte-Foy à pied, dimanche. Sa mère très inquiète pour la sécurité de sa fille a alerté rapidement la police.

«Elle est partie, car elle dit qu’elle ne se sent pas bien. Elle avait fait une première fugue jeudi dernier. Elle est retournée le samedi et elle est repartie, dimanche matin. On s’inquiète beaucoup», a raconté en entrevue dans «Le 9 Heures» Stéphanie Dupré, la mère d’Amélie Gilbert-Randall.

La maman de l’adolescente a discuté avec sa fille hier soir par Messenger. «Elle m’a demandé pourquoi j’avais mis des photos, j’avais contacté la police. Je lui ai dit que je ne trouvais pas ça correct qu’elle soit en fugue et j'aimerais que tu reviennes et elle a arrêté la conversation», fait savoir Mme Dupré.

Amélie a été vue, hier, à la Bibliothèque Gabrielle-Roy rue Saint-Joseph dans la Basse-Ville de Québec. «J’ai appelé la police qui est arrivée trop tard, elle n’était plus là», dit la maman. La jeune fille aurait aussi été vue au jardin Saint-Roch et au Skate Park Victoria.

Mauvaises fréquentations

Stéphanie Dupré explique que sa fille a de mauvaises fréquentations et doit prendre une médication. «Une personne de son entourage est recherchée par la police.»

«Amélie, donne-nous des nouvelles et reviens», conclut la maman.

Amélie mesure 1,67 m ( 5,6 pi), pèse 55 kg (112 lb), a les cheveux longs bruns et les yeux bleus. Elle a une cicatrice au front, un piercing à la lèvre inférieure et un tatouage d’oiseaux à la cheville. Elle parle français. Elle était vêtue la dernière fois qu’elle a été vue d’un t-shirt blanc et d’un legging noir.

Si vous avez des informations ou croyez avoir vu l’adolescente, contacté le 911 ou (418) 641-AGIR.