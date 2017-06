Ariane Grande deviendra citoyenne de Manchester

Ariana Grande a organisé le concert One Love Manchester pour recueillir des fonds pour les victimes de l'attentat terroriste lors de son concert à la Manchester Arena, deux semaines auparavant, au cours duquel 22 personnes sont mortes.

Le concert, auquel ont participé environ 50 000 personnes, a amassé près de 3 millions de livres sterling pour les victimes, et le conseil municipal propose maintenant qu'elle soit honorée pour ses actions.

Dans un nouveau système proposé par la mairie mancunienne, certaines personnes de l'extérieur du Grand Manchester pourraient recevoir la citoyenneté d'honneur de la ville. Ce nouveau titre honorifique viendrait s’ajouter à la « freedom of the city », qui restera le plus grand honneur que la ville puisse donner et qui n'a été décerné que quatre fois au cours de ce siècle.

Le président du conseil municipal, Sir Richard Leese, a déclaré que beaucoup considéraient Ariana Grande comme une « Mancunienne honorifique », ajoutant : « Cela semble un moment approprié pour mettre à jour la façon dont nous reconnaissons ceux qui apportent des contributions remarquables à la vie et au succès de notre ville ». « Nous avons tous des raisons d'être incroyablement fiers de Manchester, de la persévérance et de la compassion dont la ville et tous ceux qui y sont associés ont fait preuve face aux événements terribles du 22 mai ; amour et courage plutôt que haine et peur », a-t-il précisé.

En outre, la ville de Manchester organisera un événement cette année pour reconnaître les « grands actes désintéressés et les démonstrations de l'esprit communautaire à la suite de cette atrocité ». Les plans du nouveau système d'honneurs seront présentés au conseil municipal le 12 juillet