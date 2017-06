«Ce qui m’emmerde, c’est le ton qu’elle utilise» - Bernard Dranville

Les révélations de notre Bureau d’enquête sur les dépenses princières de Michaëlle Jean pour son appartement de fonction à Paris ont donné lieu à une discussion animée entre Bernard Drainville et Luc Lavoie.

Les chroniqueurs de l’émission La Joute ont tourné en dérision le ton hautain employé par la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et qui est fortement critiqué.

«Mme Jean a oublié visiblement qui payait son salaire et qui paie pour cette belle fonction de diplomate? C’est les gens qui nous écoutent. Comprenez-vous? Ce qui m’emmerde, c’est le ton avec lequel elle nous parle. Je ne veux pas m’abaisser à parler de plomberie. Parler de plomberie de centaines de milliers de dollars. J’ai d’autres choses à faire que de parler de ça. Payer le bon peuple, moi j’ai d’autres choses à faire. Les contribuables qui nous écoutent. Payez vos impôts et vos taxes et fermez votre gueule!» s’exclame Bernard Drainville, irrité par les commentaires de Mme Jean en entrevue à TVA Nouvelles.

«Avec toute cette sécurité, est-ce qu’il y a quelqu’un qui voudrait s’en prendre à Michaëlle Jean? Elle se prend pour qui? Elle a besoin de la sécurité? Elle avait 500 pieds à faire entre l’hôtel Bonaventure et les studios de 98,5 FM. Elle a pris la voiture fournie par la GRC», rétorque Luc Lavoie.

Au cœur d'un scandale au sujet de ses dépenses, Michaëlle Jean s'est défendue. TVA Nouvelles est allé à sa rencontre alors qu'elle se trouvait à Montréal pour un forum.

«Il y avait des problèmes de plomberie, il y avait des problèmes au niveau de l'eau chaude, il y avait des problèmes de dégâts d'eau et l'occupant précédent me l'a signalé, parce que dans cet appartement, il n'y a pas eu d'investissements pour l'entretien depuis des années», explique-t-elle.

Retour à la réalité

Mme Jean a rencontré la ministre au Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau. M. Drainville espère que la secrétaire générale aura un retour à la réalité.

«J’espère que celle qui doit défendre nos intérêts lui a serré les ouïes et la vis», dit M. Drainville.

«Vos voyages et vos niaiseries coûtent une fortune. Pouvez-vous modérer votre train de vie parce que les bons contribuables vont s’écœurer et peut-être demander un remplacement qui coûterait moins cher», poursuit-il.