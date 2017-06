Changement de garde chez Tristan

Le président et propriétaire du détaillant québécois de vêtements Tristan, Gilles Fortin, a annoncé son départ. Il cédera la direction de l'entreprise en août prochain à sa fille Lily Fortin.

Gilles Fortin a fait part de son départ à la tête de Tristan mardi soir lors d’un concert-bénéfice au profit de l’Orchestre symphonique de Longueuil auquel il participait à titre de musicien invité.

L’événement était présenté à la salle Pierre Mercure du Centre Pierre-Péladeau, à Montréal.

L’homme d’affaires a indiqué que son entreprise allait bientôt atteindre l’âge des 44 ans.

Sa fille Lili Fortin travaille dans l’entreprise depuis plusieurs années à titre de directrice au développement des affaires. Elle connaît très bien les défis de Tristan dans le secteur du commerce au détail.

Le détaillant de vêtements compte aujourd’hui plus de 40 boutiques au Québec, en Ontario et en Alberta et plus de 600 employés.