Chez Boub renaîtra de ses cendres

Moins de 24 heures après que leur restaurant ait été ravagé par un violent incendie, les propriétaires de Chez Boub se retroussaient déjà les manches mercredi, déterminés à reconstruire cette institution si chère aux gens de Lac-Beauport.

«Pour nous, Boub, il fait partie de notre famille, il fait partie de nous», a expliqué mercredi au «Journal» Valérie Dumas, qui a pris les rênes avec son conjoint de l’entreprise fondée par ses parents il y a 25 ans.

MARC VALLIÈRES/AGENCE QMI Un incendie a éclaté le mardi 13 juin 2017 au restaurant Chez Boub, dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec. PHOTO MARC VALLIÈRES/AGENCE QMI

«[Mardi], ça a été tout un choc, a-t-elle souligné. On a pleuré, on a ri, en se remémorant des souvenirs. Mon frère et moi, on a été élevés Chez Boub, a souligné l’entrepreneure. Mais on a reçu une grosse vague d’amour, les gens venaient nous voir pour nous encourager, nous dire qu’ils nous aimaient et nous demander si on allait revenir. On ne pensait pas être apprécié autant. Ça a aidé à travers tout ça.»

Cause électrique

Mardi après-midi, Mme Dumas et plusieurs membres de sa famille ont regardé, impuissants, les flammes s’attaquer au restaurant familial du boulevard du Lac. Un problème électrique qui s’est déclaré dans le sous-sol serait en cause. Pas moins d’une soixantaine de pompiers ont combattu le brasier.

«La première demi-heure, on a vu que c’était une perte totale. C’était une structure en bois de 25 ans, a mentionné la propriétaire. On a pleuré les premières heures, mais après on s’est dit “on est bien protégés, personne n’a été blessé, on regarde en avant”. On reconstruit et ce sera encore meilleur, promet-elle. Ce sera le même concept, mais adapté aux nouvelles tendances.»

Parmi les décombres, les propriétaires ont tenu à conserver un morceau du fameux toit vert du restaurant familial. «On est connu pour ça, on va essayer de lui faire une place dans la nouvelle bâtisse», a assuré Valérie Dumas qui vise, dans le meilleur des scénarios, une réouverture pour le printemps 2018.

Par ailleurs, une trentaine d’employés perdent temporairement leur gagne-pain. La propriétaire était déjà en discussion mercredi avec d’autres restaurateurs pour les aider à trouver du travail.