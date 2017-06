Coeur de pirate sera juge pour «Nouvelle Star»

La chanteuse québécoise Cœur de pirate fera partie du jury de «Nouvelle Star», une téléréalité musicale qui reprendra du service sur M6.

L’auteure-compositrice-interprète siègera aux côtés de Benjamin Biolay, Nathalie Noennec et Dany Synthé, a confirmé la chaîne.

En entrevue sur RTL en France, Cœur de pirate s’est dite très heureuse et émue de vivre une telle aventure.

«Je crois que j’ai assez d'expérience, non seulement avec ma carrière aujourd'hui et à travers la maternité pour voir ce que des plus jeunes ont à offrir. Je ne fais qu'écrire des chansons et chanter, mais je crois que c'est peut-être assez pour dire ce que je pense», a-t-elle déclaré, rapporte BFMTV.

En prenant place dans l’un des fauteuils de «Nouvelle Star», une adaptation du format «American Idol», Cœur de pirate ajoute son nom à une liste grandissante de personnalités québécoises devenues juges au petit écran français.

Parmi les plus célèbres, citons Gilbert Rozon («La France a un immense talent»), Jean-Marc Généreux («Danse avec les stars»), Garou («The Voice - la plus belle voix») et Véronic DiCaire («X Factor»).

La date de diffusion de «Nouvelle Star» en France n’a pas été encore fixée. Les auditions doivent toutefois commencer le mois prochain à Marseille.