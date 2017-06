Comment combattre les feux en hauteur à Montréal?

Les images de l’incendie de la tour à Londres, qui a fait au moins 12 morts, rappellent au Service des incendies de Montréal (SIM) les changements draconiens qui ont été mis en œuvre pour combattre les feux dans les bâtiments à grande hauteur (BGH).

Un nouveau programme a été mis en place au cours de la dernière semaine.

«Depuis 2011, les bâtiments à grande hauteur poussent comme des champignons au centre-ville de Montréal. On doit s’adapter, les bâtiments changent. Les concepteurs arrivent avec des idées nouvelles, des conceptions très différentes. Des ascenseurs et des panneaux d’alarme très différents», explique le chef des opérations au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), Stéphane Corriveau. «D’ici les cinq prochaines années, on veut rendre nos équipes les rendrent fonctionnelles», ajoute-t-il.

Un point tournant

Blâmée après l’incendie du Complexe Alexis Nihon, survenu en 1986, la Ville de Montréal avait dû apporter des changements à la suite des recommandations de l’enquête publique. Les pompiers avaient mis 13 heures pour éteindre le puissant brasier. Les huit étages supérieurs avaient brûlé.

Le Service des incendies de Montréal doit aussi s’attaquer aux feux en profondeur en raison du Montréal souterrain. C’est à cet endroit que les pompiers doivent s’entrainer et développer les moyens de communication pour améliorer leur efficacité. Il y a 32 kilomètres de tunnels et 1600 points d’entrée.

De plus, il y a le Montréal Ville intérieure (MVI) qui a été créé. Pour mieux se préparer à faire face à un incendie, les sapeurs doivent connaître comment les immeubles ont été construits, quels sont leurs secrets parce que la situation évolue très rapidement.