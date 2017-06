Des jumelles siamoises séparées avec succès

L’hôpital pour enfants de Philadelphie, en Pennsylvanie, a annoncé, mardi, avoir opéré avec succès des jumelles siamoises de 10 mois jointes par la tête dans le but de les séparer, ont rapporté plusieurs médias de l’endroit.

Cette opération a eu lieu, il y a une semaine, et aura duré un total de 11 heures. Leurs vaisseaux sanguins partagés et une membrane protectrice autour de leur cerveau ont été soigneusement séparés avant que l'équipe de chirurgie ne se divise en deux groupes pour effectuer une reconstruction impliquant chaque patiente.

Les sœurs Erin et Abby Delanay, de la Caroline du Nord, sont présentement aux soins intensifs pédiatriques et elles se retrouvent pour la première fois de leur vie dans des lits séparés.

Pas une première

Au cours des 60 dernières années, l’hôpital pour enfants de Philadelphie a procédé à 22 autres opérations visant à séparer des jumeaux siamois, mais c’est la première fois qu’ils procédaient à ce type d’opération alors que les jumelles sont jointes par le haut de leur tête, appelé craniopage.

Sur leur blogue, leur mère Heather Delaney a décrit l’anxiété et l’émotion qu’elle a vécues au cours de cette journée.

«En voyant la pièce avec deux lits, je me suis mise à pleurer, a-t-elle écrit. Entendre les infirmières dire que l’une allait s’occuper d’Erin et l’autre d’Abby était complètement surréaliste. Elles sont séparées et sont maintenant deux personnes distinctes.»