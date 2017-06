«La momie»: des résultats décevants au box-office

La nostalgie n’est pas très payante pour Hollywood par les temps qui courent. Après «Alien: Covenant» et «Alerte à Malibu», c’est au tour du nouveau film «La momie» d’avoir obtenu des résultats décevants au box-office la fin de semaine dernière.

Qui a dit que les suites et les nouvelles versions étaient des valeurs sûres aux guichets? Depuis le début du printemps, certains films visant à relancer des franchises jadis populaires ont fait patate au box-office.

Il y a d’abord eu le nouveau film de la saga culte «Alien», qui même s’il a été réalisé par Ridley Scott lui-même, n’a pas obtenu les résultats espérés au box-office. Puis, à la mi-mai, la comédie d’action «Alerte à Malibu» («Baywatch»), une relecture moderne de la populaire série télé des années 1990, a été boudée par le public et massacrée par la critique.

Sorti la fin de semaine dernière, le nouveau film de la série «La momie» n’a pas eu non plus le début de carrière souhaité par le studio Universal. Malgré la présence de Tom Cruise sur l’affiche du film, cette nouvelle superproduction hollywoodienne n’a pas réussi à détrôner «Wonder Woman» au sommet du box-office nord-américain et a dû se contenter d’une récolte de 31 millions $ pour ses trois premiers jours à l’affiche dans les salles des États-Unis, un résultat décevant pour une production de cette envergure.

Comme si ce n’était pas suffisant, le film a été démoli par la critique, au point où certains analystes se demandent déjà si ce flop pourrait nuire à la carrière de Tom Cruise. Mince consolation: «La momie» a eu plus de succès au box-office international qu’il n’en a eu en Amérique du Nord. Mais cet échec aux États-Unis risque de faire des dommages.

Le public lassé?

Les résultats décevants de ces trois films au box-office prouvent une fois de plus que les suites (ou nouvelles versions) n’offrent aucune garantie de succès. Au cours des dernières années, la nostalgie a été payante pour certains films comme les très populaires «Monde jurassique» et «Star Wars».

Mais dans les faits, la plupart des suites hollywoodiennes qui ont pris l’affiche dans les deux dernières années se sont cassé les dents au box-office. C’est le cas notamment de la comédie «Zoolander 2», d’«Alice de l’autre côté du Miroir», des «Tortues Ninja» ou même du très attendu «SOS Fantômes» qui n’a pas obtenu le succès escompté l’an passé.

Voilà donc un beau sujet de réflexion pour Hollywood...