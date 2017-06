«Le Figaro» encense Montréal

Les arts du cirque à Montréal font l’envie des Français. Dans un nouvel article très élogieux, la publication française «Le Figaro» encense la métropole.

«Il n’y a pas que le Cirque du Soleil à Montréal. Compagnies, chapiteaux, spectacles: le perpétuel bouillonnement du cirque montréalais reflète bien l’effervescence de la ville», écrit le journal.

À quelques jours du début de Montréal Complètement Cirque, dont la huitième édition se déroulera du 6 au 16 juillet, la métropole reçoit des fleurs pour ses nombreuses compagnies qui oeuvrent dans les arts du cirque.

Créativité

Dans son article, «Le Figaro» parle ainsi de la compagnie Finzi-Pasca, derrière le projet «Avudo». «Un des projets les plus créatifs parmi tous ceux destinés à célébrer le 375e anniversaire de Montréal», écrit le journaliste Guillaume de Dieuleveult.

«Malgré sa qualité et sa charge poétique, ce n’est pas ce spectacle qui est le plus étonnant aux yeux du visiteur étranger, mais le fait qu’il ait été confié à une compagnie de cirque, poursuit-il. Une de ces compagnies typiquement montréalaises, capables de monter plusieurs spectacles à la fois dans plusieurs capitales du monde, d’orchestrer une cérémonie de clôture de Jeux olympiques et donc, de conférer à un empilement de conteneurs la magie d’un écran de cinéma.»

Institution unique

«Le Figaro» n’a aussi que de bons mots à propos de la Cité des arts du cirque. «Une institution unique» où se trouvent l’École nationale de cirque, le siège social du Cirque du Soleil et la Tohu.

«Cette petite communauté attirant des artistes et des gymnastes du monde entier n’aurait pu voir le jour si, en 1999, les précurseurs de la renaissance circassienne de Montréal n’avaient eu l’idée et la folle ambition de créer ce lieu.»