Le ministre Moreau mandate un vérificateur

Le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, mandate un vérificateur de la Direction de la vérification des contrats publics afin de faire la lumière sur les contrats octroyés de gré à gré par le CHU de Québec à l'entreprise Iron Mountain.

«Si quelqu'un voulait se moquer des lois il trouverait mauvais écho. La question, est-ce qu'il y a véritablement eu un fractionnement de contrat? Si oui, quelles sont les conséquences? Le vérificateur va faire un rapport et on verra» a expliqué Pierre Moreau lors d'une mêlée de presse.

Le ministre de la Santé Gaëtan Barrette a lui aussi passé un coup de fil au CHU de Québec pour faire la lumière sur la situation. «Je veux avoir des informations plus précises sur le déroulement de cette décision-là. Il y a des vérifications qui doivent être faites», a-t-il dit.

Le Bureau d'enquête révélait mercredi matin que le CHU de Québec a morcelé un contrat de plus de 1 million $ pour permettre à l’entreprise Iron Mountain de le dans le dossier de la numérisation des dossiers médicaux. Or, la multinationale n’a pas reçu son approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Depuis 2015, toutes les entreprises qui veulent contracter avec l'État pour des montants supérieurs à 1 million $ doivent montrer patte blanche et obtenir le sceau de l'AMF.

«Nous avons procédé de gré à gré non pas pour contourner des règles mais pour compléter un projet qui était déjà en cours et pour lesquelles on avait des impératifs d'échéancier et de libération d'espace qui étaient critiques», expliquait Pascale Saint-Pierre, à la direction des communications du CHU de Québec, en entrevue mardi.

La Coalition Avenir Québec, qui qualifie la situation «d'extrêmement grave», a interpellé Pierre Moreau mercredi. «Il n'y a personne qui est au-dessus des lois au Québec, nous dit-on, bien, aujourd'hui, on va savoir si le président du Conseil du trésor y croit vraiment», a lancé Éric Caire, député de La Peltrie.