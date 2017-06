Le MTQ vulnérable, dit la vérificatrice générale

Malgré les rapports qui s’accumulent et le travail de la commission Charbonneau, le MTQ reste vulnérable lorsqu’il négocie avec les firmes externes, qui accomplissent 95 % du travail.

«L’importance des contrats accordés aux firmes externes, dans le contexte où le ministère demeure vulnérable sur le plan de l’expertise, soulève des préoccupations quant à la capacité du ministère à encadrer adéquatement ces firmes», dévoile la vérificatrice générale Guylaine Leclerc dans son rapport spécial sur le ministère des Transports.

Ce document a été commandé à la suite DE révélations de l’analyste Annie Trudel. Mme Trudel avait été embauchée par l’ancien ministre Robert Poëti pour surveiller les activités du ministère.

Cette vulnérabilité est d’autant plus criante que 95 % de la valeur des contrats de construction vérifiés sont donnés à l’externe, et 94 % de la surveillance des chantiers est réalisée à l’externe.

Une bonne partie des estimations de coûts des projets du MTQ est elle aussi exécutée par des firmes externes. Parlant de ces évaluations, la VG écrit qu’elles «manquent de rigueur». À l’interne, les documents justificatifs se font rares et les ingénieurs se fient à «leur expérience». À l’externe, il y a peu ou pas d’encadrement pour vérifier si les calculs des entreprises sont valables.

La dépendance du MTQ aux firmes externes se fait aussi sentir dans la négociation d’honoraires. «Nous sommes d’avis que lors de la négociation des honoraires, le ministère est en position de faiblesse en raison de sa capacité limitée à défendre ses estimations», a mentionné la vérificatrice générale.

Extras non justifiés

En 2011, l'actuel président du Conseil du trésor Pierre Moreau était ministre des Transports et contredisait le rapport Duchesneau en affirmant que le MTQ ne payait pas d'extras non justifiés à des entrepreneurs. La situation alors dénoncée par le limier Jacques Duchesneau, un proche de l’analyste Annie Trudel, est pourtant encore d’actualité. Les extras non justifiés sont encore monnaie courante au MTQ.

«Pour la majorité des avenants vérifiés qui entrainent des dépenses supplémentaires, les autorisations requises n’ont pas été obtenues avant le début des travaux», révèle Mme Leclerc. Le sous-ministre signe parfois les autorisations au moment d'envoyer le chèque pour payer les travaux. «Nous avons vérifié 88 avenants liés à 36 contrats de construction et de services techniques. Pour 74 avenants, l’autorisation n’a pas été obtenue avant le début des travaux», indique-t-elle.

Le déneigement sous la loupe

Mme Leclerc se questionne aussi sur la pratique du MTQ qui donne souvent des contrats à des entreprises alors qu’il n’a reçu qu’une seule offre conforme lors d’un appel d’offres. Cette situation non justifiée est particulièrement rependue dans les domaines de l’asphaltage et du déneigement. La situation est aussi courante pour les contrats de marquage des routes. «Parmi les 63 contrats liés au marquage des routes qui ont été attribués de 2013-2014 à 2015-2016, les deux entrepreneurs se sont vu accorder des contrats d’une valeur de 15,3 M$, soit 72 % de la valeur totale de ces 63 contrats», apprend-on dans le rapport.

Quant à l’opacité décriée par Annie Trudel, la VG constate «15 écarts» sur les 53 contrats vérifiés qui ont été publiés sur SEAO. Ces incohérences entre les systèmes peuvent avoir un impact sur la qualité de l’information de gestion, dit-elle.

Le MTQ ne respecte pas non plus toutes les règles du Conseil du trésor lorsque vient le temps de donner des contrats à d’ex-employés. «De 2010 à 2016, ce dernier a conclu 80 contrats avec d’ex-employés exploitant ou non une entreprise individuelle» pour une valeur de 3,6 millions $», lit-on dans le rapport.

Le MTQ se défend

Le MTQ s’est défendu de mal agir dans son droit de réplique au rapport. «Selon nous, les allégations de graves irrégularités portées à son endroit, tant en matière de fractionnement de contrats que d’opacité des systèmes ou de collusion, s’avèrent sans fondement», répond-il.

Il admet toutefois que ses pratiques de gestion de contrat sont «perfectibles» et indique que le nombre d’ingénieurs à l’emploi du MTQ est passé de 557 à 901 entre octobre 2011 et mars 2017.