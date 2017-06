Les incendies d'immeubles les plus meurtriers

L'incendie qui a ravagé une tour de logements sociaux à Londres dans la nuit de mardi à mercredi constitue, avec au moins 12 morts et de nombreux disparus, l'un des plus meurtriers en quinze ans dans un immeuble d'habitation dans le monde.

BANGLADESH - Quelque 120 morts dans un gigantesque incendie qui ravage en juin 2010 Kayettuli, l'un des quartiers les plus densément peuplés de Dacca. Le feu s'est propagé à des immeubles d'habitation de plusieurs étages.

CHINE - 58 morts en novembre 2010 dans l'embrasement d'une tour d'habitation de 28 étages à Jingan, l'un des quartiers les plus peuplés et les plus commerçants de Shanghai (est). Le bâtiment était en cours de rénovation.

CHINE - 19 personnes sont tuées et 25 autres blessées dans un incendie qui ravage en mars 2002 un immeuble de Nanchong, dans la province du Sichuan (sud-ouest). Le feu s'est déclaré dans un marché installé sur les trois premiers niveaux.

FRANCE - 18 morts et 28 blessés en septembre 2005 à la suite d'un incendie dans le hall d'entrée d'une tour de logements sociaux de L'Haÿ-les-Roses, au sud-est de Paris, qui propage une épaisse fumée toxique dans l'immeuble de 18 étages. Quatre jeunes filles reconnaissent avoir mis le feu à une boîte aux lettres pour des querelles d'adolescentes.

CHINE - En avril 2011, 18 morts et une vingtaine de blessés dans l'incendie d'un immeuble dans le district de Daxing (sud de Pékin), déclenché par un triporteur électrique garé au rez-de-chaussée qui a embrasé le bâtiment, construit sans permis.

FRANCE - 17 morts, dont 14 enfants, et une trentaine de blessés dans l'incendie criminel qui embrase en août 2005 un immeuble vétuste à Paris.

BAHREÏN - En juillet 2006, 16 Indiens périssent à Manama dans l'incendie d'un immeuble de six étages qui abritait, dans des conditions précaires, quelque 300 travailleurs étrangers.

AZERBAÏDJAN - Au moins 15 morts et plus de soixante blessés en mai 2015 dans l'incendie d'un immeuble d'habitation de quinze étages dans le centre-ville de Bakou.

RUSSIE - En février 2009, au moins 15 personnes meurent dans l'incendie d'un immeuble à Molodejni, un village de la région d'Astrakhan (sud-ouest).

ARABIE SAOUDITE - 14 personnes périssent et 27 autres sont blessées dans un incendie qui ravage en mai 2003 une tour d'habitation à La Mecque. Le feu se déclare dans un dépôt de matelas au bas de l'immeuble.

TAIWAN - Au moins 13 morts et 70 blessés en août 2003 dans l'incendie survenu dans un immeuble de la banlieue de Taipei déclenché par une femme qui tentait de s'immoler par le feu.

ARABIE SAOUDITE - En août 2015, dix personnes périssent et plus de 250 sont blessées dans l'incendie dans un bâtiment d'habitation de six étages à Khobar (est), provoqué par un court-circuit électrique.