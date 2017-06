Modulation des tarifs de garde: Couillard comparé à Séraphin

Les 130 millions$ supplémentaires facturés aux parents l’an dernier grâce à la modulation des tarifs des garderies subventionnées ont fait réagir les partis d’opposition à l’Assemblée nationale, mercredi matin.

«Monsieur Couillard joue le rôle de Séraphin Poudrier, dans lequel on engrange des surplus – 4 milliards $ cette année – et on les prend dans la poche des parents», a raillé la porte-parole féminine de Québec solidaire, Manon Massé.

Elle rappelle que 2 600 parents ont dû prendre une entente de paiement avec Revenu Québec.

Radio-Canada révélait mercredi matin que 126 000 familles ont dû débourser près de 130 millions $ l’an dernier, en plus de la contribution de base de 7,75$.

Proulx se défend

«La modulation des tarifs est là et elle fonctionne extrêmement bien, monsieur le président, dans la mesure où ça vient pour soutenir les services de garde que nous offrons à la population», a commenté en chambre le ministre de la Famille, Sébastien Proulx.

Les sommes récoltées, plaide-t-il, sont réinvesties pour bonifier «qualité, infrastructure, sécurité».

La porte-parole de la CAQ en matière de famille a plutôt qualifié de «miettes» le réinvestissement de 40 millions$ annoncé plus tôt cette semaine.