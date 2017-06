Opération spectaculaire pour sauver un béluga

Une opération d'envergure a été déclenchée afin de secourir un béluga actuellement en détresse dans une rivière du Nouveau-Brunswick.

Le mammifère devra être transporté par avion de la ville de Bathurst jusqu'aux environs de Rivière-du-Loup, et il faudra prendre des précautions très particulières.

Depuis près de deux semaines, la rivière Népisiguit, près de Bathurst, peut compter sur un visiteur inhabituel. Un jeune béluga de 2 ans a profité d'une très haute marée pour s'y aventurer.

Certains organismes spécialisés dans la faune marine, de même que Pêches et Océans Canada, ont décidé de lancer une opération de récupération de l'animal, lequel est incapable de rebrousser chemin. Le but: retourner le béluga par avion vers son milieu habituel et maximiser ses chances de survie.

L'entreprise Chrono Aviation de Québec a le mandat de transporter l'animal de Bathurst vers Rivière-du-Loup.

L'avion a quitté Québec pour Bathurst mercredi après-midi. L'opération récupération du béluga doit avoir lieu demain matin.

Le premier défi auquel seront confrontés les experts sera de capturer l’animal, explique Robert Michaud, directeur scientifique au GREMM. «Ensuite, notre second défi, si on parvient à capturer l’animal, c’est de le transporter dans de bonnes conditions assez rapidement pour le relocaliser dans l’estuaire du Saint-Laurent.»

«On fait [cette opération] parce que la population des bélugas du Saint-Laurent est en voie de disparition, en déclin, et on veut évaluer la faisabilité d’une telle opération et est-ce que ça peut aider au rétablissement de la population», ajoute-t-il.